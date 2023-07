Netflixi viletsad väljavaated viisid aktsia sügavasse langusesse

Tugev liitujate arvu kasv tuleneb suures osas ettevõtte jätkuvast paroolide jagamise vastasest võitlusest. Netflix teatas, et on programmi käivitanud rohkem kui 100 riigis, mis hõlmab 80% tema tulubaasist.

Netflix ütles ka, et reklaamidega pakutava liikmelisuse tellimused on alates esimesest kvartalist peaaegu kahekordistunud, kuid märkis, et seni ei ole reklaamitulu ettevõtte finantstulemuste jaoks oluline, mis võib olla pettumuseks mõnedele investoritele, kes lootsid kiiremat reklaamitulu kasvu.