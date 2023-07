Autoparki suurendav Bolt automaksust: vähem autosid linnades on mõistlik

Bolti kommunikatsiooninõunik Katriin Loorents rääkis BNS-ile, et viimase kahekümne aasta jooksul on Eesti rekordtempos autostunud ning trendi muutmiseks on vaja senine poliitika üle vaadata.

«Meil on hea meel, et teoreetilise võimalusena tundunud automaksu seaduse eelnõu on saanud konkreetsema vormi. See on hea alguspunkt avalikule diskussioonile. Jälgime seda huviga. Me ei rutta hinnanguid kummalegi mootorsõidukimaksu mudelile andma,» märkis ta.

Loorentsi sõnul on vähem autosid linnades mõistlik mõte ning automaks on üks võimalik viis inimeste nügimiseks keskkonnasäästlikumate transpordilahenduste poole. «Isiklik sõiduauto seisab 95 protsenti ajast parklas ja enamasti sõidab sellega üks inimene. Lisaks heitmetele on tegemist ebaefektiivse linnaruumi kasutusega – parklate asemel saaks neid samu pindu kasutada parkide, kohvikute ja kõige muu tarbeks, mis teeb linnad elamisväärseks,» kirjeldas ta.

Samas nentis Loorents, et arutlusel olev maks puudutab otseselt ka Bolti ärimudelit, kuna automaksu peavad hakkama maksma ka Bolti platvormil sõiduteenust pakkuvad autojuhid. Samuti tuleb seda teha Bolti autorenti autodelt.

«Samas ei peaks piirduma vaid ühe maksu kehtestamisega, sellele peavad järgnema ka teised initsiatiivid. Erinevaid võimalusi linnaruumis liikumiseks tuleks vaadelda ja arendada süsteemselt avaliku ja erasektori koostöös. Kergliikurid, ühistransport, sõidujagamisteenus ning jagatud sõidukid on kõik alternatiivid isiklikule autole ning täiendavad teineteist,» lisas Bolti kommunikatsiooninõunik.

Mais teatas Bolt, et Bolt Drivel on Tallinna tänavatel ca 600 sõiduautot, kuid plaanis on sõidukeid veelgi juurde tuua. Bolt Drive'i suunajuht Lukas Yla rääkis toona, et kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks nende autopark selle aasta jooksul suurenema kaks korda.