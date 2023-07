Uus seadus teeks tarbijakaitse otsuseid eiravate müüjate elu raskemaks

See loob lihtsama võimaluse kohtusse pöördumiseks nendel juhtudel, kus ettevõtja on kahjustanud suurema hulga tarbijate huve.

Justiitsminister Laanet selgitas, et tegu on täiesti uue võimalusega Eesti õigussüsteemis, mis luuakse Euroopa Liidu direktiivist lähtudes. «Direktiivi ja seega ka eelnõu laiem eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja anda neile oma õiguste kasutamiseks rohkem võimalusi. Samuti aitab see edendada ausat konkurentsi ja luua siseturul tegutsevatele kauplejatele võrdsed võimalused,» ütles ta.