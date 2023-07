AMTEL: valitsuse maksuplaan ei aita kaasa autopargi noorenemisele

Eesti autopark on suhteliselt vana

AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi rääkis BNS-ile, et täna on Eestis keskmine sõiduautode vanus suhteliselt vana. «Hetkel tundub, et selline meede ei aita kaasa autopargi noorenemisele,» nentis ta.

Telliskivi märkis, et praegu on kaheksa Euroopa riiki, kus on auto aastamaks, aga ei ole maksutanud uute autode registreerimist – näiteks Rootsi, Saksmaa, Läti. Maksutatud on kasutatud auto riiki toomine. Neis riigis saab ostja hoopis riigilt toetust uue elektri- või pistikhübriidauto soetamisel.