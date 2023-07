Teedeehitajad: automaksuga korjatav raha peaks minema teedesse

Trei hinnangul oleks parim variant kehtestada automaks sihtotstarbelisena ehk kõik sellest maksust riigieelarvesse laekuvad vahendid suunatakse taristu arendusse. «Mõistame aga, et riigil on ilmselt ka mujale lisaraha vaja,»nentis Trei. «Samas oleks õiglane, et automaksu maksjad näeksid ja kogeksid uue maksu kehtestamise tulemusi, mis tähendab, et vähemalt osaliselt peaks automaks minema teedevõrgu arendamisse ja seisundi säilitamisse.»

Kui suure protsendi uue maksu laekumistest võiks suunata teedesse, on Trei hinnangul juba arvutuste ja läbirääkimiste küsimus. «Aga sellise põhimõtte võiks panna paika, et üks peamine uue maksu kasutuskoht on teedevõrk,» ütles ta. «Siis on ka maksu maksjatel palju selgem, miks üldse sellist maksu on vaja, kui nad näevad teede olukorra paranemist.»