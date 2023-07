Keit Kasemets ⟩ Kolm mõtet, miks automaks peaks olema oluliselt rohelisem

Süsinikuheite põhine maks

- Autopargi suur CO2 heide on Eestis teema. Meil ostetakse (koos Küprose ja Lätiga- K.K.) kõige saastavamaid uusi autosid. 2021. aastal oli Eestis kasvuhoonegaaside emissioon 142 g CO2 kilomeetri kohta. Võrreldes 2020. aastaga kasvas emissioon 17,9%. Euroopa Liidu keskmine on 116,3 g CO2 kilomeetri kohta. Meile sarnaste geograafiliste ja ilmaoludega Rootsis 88,3 g. Seda on 60% vähem.

- 2021. aastal moodustas sõiduautode kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogus ca 61% kogu Eesti transpordisektori KHG heitkogusest, ca 14% kogu Eesti energeetikasektori KHG heitkogusest ja ca 11% kogu Eesti KHG heitkogusest.

- Teiste EL riikide kogemus näitab, et CO2 põhine maks töötab. 21 riiki 27st rakendavad kas CO2 põhist registreerimismaksu või kasutusmaksu. Need kellel CO2 põhist maksu ei ole, on automaksu kehtestanud juba ammu ja pole seda reforminud. Näiteid riikidest, kes pigem hiljuti oleks kehtestanud mitte CO2 põhise maksu ei ole. Ka OECD järeldab oma analüüsides, et kõik riigid liiguvad CO2 autode maksustamise suunas. Kui me seda ei kasutaks läheksime tegema midagi, mida teised riigid tegid 20 või rohkem aastat tagasi ja enam ei kasuta.

Elektriautode maksustamine