Tippbaarmen: kui inimesed tarvitavad vähe alkoholi, siis arvatakse, et neil on midagi viga

Ta tõi välja, et ühiskonnana vajame alkoholitarbimise vähendamiseks ka mõttelaadi muutust. «Kahjuks peetakse alkoholi igapäevast tarbimist ühiskonnas niivõrd normaalseks, et kui alkoholi tarbitakse mõõdukalt, vähe või üldse mitte, arvatakse, et sul on midagi viga. Sellega survestatakse salamisi alkoholi tarbima, sest keegi ei soovi seltskonnas anda pidevalt vastuseid, miks ta on otsustanud vastutustundlikult tarbija ja eelistab kvaliteeti kvantiteedile,» kirjeldas Säinas.

Kas tervislikumad joogid on sobiv lahendus?

Prike esindaja sõnul on ekslik loota, et alkoholitarbimine ühiskonnast täielikult kaoks, kuid alkoholitarbimist aitavad kindlasti vähendada ka erinevad alkoholivabad alkohoolsed joogid ehk destillaadid. «Maitsva ja kvaliteetse joogi tarbimine on osa maitsenaudingust, mis kaasneb väljas käimise või kohviku külastamisega. Viimase paari aasta jooksul on Eesti turule jõudnud palju alkoholivabasid destillaate – erinevad ginid, õlud, vahuveinid, mis tagavad võrdväärse maitseelamuse, kuid seda promillivabalt ja tervislikumalt. See on üks viis, kuidas liigtarvitamist vähendada,» selgitas Säinas.

Säinase sõnul on tarbijate huvi alkoholivabade jookide vastu jõudsalt kasvanud. «Kõige enam tuntakse huvi alkoholivabade kokteilide vastu, mille üheks komponendiks on just destillaat. Näiteks saab maailma üht armastatuimat kokteili džinn ja toonik nautida nii, et selles poleks tilkagi alkoholi ning maitse on täpselt selline, nagu ta klassikaliselt olema peab. Sama on paljude teiste kokteiliga, mida muidu ollakse harjutud jooma alkoholiga,» lisas Prike brand ambassador.