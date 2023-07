A1000 kaubandusketi juht: meil läheb paremini kui iial varem

A1000 Marketi juhi Tarmo Lauringu sõnul läheb ketil praegu paremini kui eales varem ning suures plaanis oli soodne aasta ka teistel odavpoodidel. «Odavpoodidel läheb praegu võrreldes kallimatega hästi. Tänu inflatsioonile kasvas kallimate poodide käive mullu küll 5–8 protsenti, aga odavpoodidel isegi kaks korda rohkem ning sisuliselt näitab see müüdud ühikutes olulist langust ja see trend jätkub. A1000 Marketi tänavu esimese poolaasta käive kasvas näiteks juba 24,5 protsenti,» lisas Lauring.

«Kallimad ketid on päris keerulises seisus. Tehtud on suuri ja kaheldavaid investeeringuid, mille tulemusena on jooksevkulud kõrged ja reklaamile kulutatakse iga kuu kolossaalseid summasid, mis kõik tuleb kliendil kinni maksta. Rääkimata tonnidest igapäevastele reklaamlehtedele kulutatud paberist,» lisas Lauring.

Juurdehindlust pole plaanis tõsta

«Meie juurdehindlus on kogu tegevusaja olnud samal tasemel ja kui käive koos üldise inflatsiooniga tõuseb, siis katab see ka meie kulud poodide ülalpidamisest ja logistikast kuni tõusvate palkadeni välja ning ma ei näe põhjust seda oluliselt tõsta,» ütles Lauring ja lisas, et paralleelselt on toiduliidu juhi Sirje Potisepa kinnitusel keskmine juurdehindlus sektoris 40 protsenti, mis on A1000 Marketist suisa rohkem kui poole kõrgem.

«Meie kasum on teistega võrreldes küll väike, aga me tuleme toime, kasvame ja plaanime avada uusi poode,» lisas Lauring.

«Inimesed käivad poes, otsivad kampaaniatooteid ja soodsaid hindu, mis ei tähenda, et madalama kvaliteediga kauba osakaal oleks kõrgem. Ühes poes maksab kampaaniaga toode sama palju kui teises tavahinnaga ja inimesed on hakanud sellest aru saama. Seda on eriti selgelt näha kuu lõpus – sööma peab ikka ja kui kallimad poed on külastajatest hõredad, siis odavpoodides väga suurt vahet polegi,» lisas Lauring.

A1000 Marketi juhi sõnul pööratakse järjest rohkem rõhku kaupade ise maale toomisele ning ka private label ehk omabrändi toodete arendamisele. «Näiteks suurendasime suve alguse oluliselt omabrändi lihakaupade mahtu. Need ei ole odavad säästukaubad, vaid väga kõrge lihasisalduse ja kvaliteediga eestimaised lihatooted, mille me ise koos kohaliku tootjaga välja töötasime ja julgeme oma nime alt müüa,» lisas Lauring.