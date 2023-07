ÜLEVAADE ⟩ Kui palju oli avalikus sektoris töötajaid 2022. aastal?

Ministeeriumid tõmbusid koomale

Ministeeriume ja nende haldusalasid tervikuna vaadates on arusaadavalt mõningaseks kasvukohaks IT- ja küberturbega seotud valdkonnad. Riigi vajaduste ja julgeolekus seisukohalt on IT tervikuna olnud ja jääb ka lähitulevikus kasvualaks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on digipöörde raames kaardistanud ministeeriumite vajadused ning ka vastava finantsilise ja IT-personali vajaduse. Täiendava personalivajadusena nähakse 2023.-24. aastal valitsemisalade üleselt ca 100 inimest.