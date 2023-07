Laienemine jätkub ⟩ Piletilevi ostab enamuse Tšehhi suurimast piletimüügiärist

GoOut.net-i kaasaktsionärina ja juhatuse esimehena jätkava Lukáš Jandači sõnul on liitumine Piletilevi Groupiga nende jaoks äärmiselt põnev võimalus.

«Piletilevi Group on enam kui 26-aastase kogemusega tunnustatud piletivahendusettevõte, millel on juba olemasolevad suhted rahvusvaheliste agentide ja artistidega. Hindame kõrgelt Piletilevi Groupi investeerimisvõimekust, mille heaks näiteks on ligi kuue miljoni euro suurune investeering uue piletimüügiplatvormi arendamisse. Nüüd saame sellesse anda ka oma panuse,» rääkis Jandač.

Tehingu hinda osapooled ei avalda.

Nuutmann lisas, et Piletilevi Group ei välista uusi tehinguid turgudel, kus ollakse juba kanda kinnitanud, ühtlasi otsib ettevõte võimalusi geograafiliselt veelgi laieneda.

Ettevõtja Sven Nuutmanni investeerimisettevõttele EastCom Capital ja rahvusvahelisele investeerimisfirmale BaltCap kuuluv Piletilevi Group on rahvusvaheline piletimüügi ja sündmuskorralduse ettevõte, millele kuuluvad Eestis Piletilevi, Lätis Bilesu Serviss, Leedus Bilietai.lt, Rumeenias Bilete.ro ning pärast tehingu jõustumist Tšehhis, Slovakkias, Poolas ja Saksamaal GoOut.net brändide all tegutsevad täisteenust pakkuvad piletimüügikeskkonnad. Piletilevi Groupil täitus käesoleval aastal 26 tegevusaastat ning on Baltimaade suurim ja tuntuim piletimüügiplatvorm, mis pakub klientidele võimalust osta pileteid erinevatele üritustele, sealhulgas kontsertidele, teatrietendustele ning spordisündmustele.