Rekordiline ärimahtude kasv suurendas Coop Panga kasumit

«Hea toimetulek on tingitud sellest, et tööpuudus on jätkuvalt madal, inimeste sissetulekud kasvavad, inflatsioon taandub ning laenamine on toimunud vastutustundlikult. Siiski näeme mõningast lühiajaliste võlgnevuste kasvu, kuid tuleb arvesse võtta, et asusime võlglaste osas äsja kõigi aegade madalaimal tasemel. Lühiajalised võlgnevused tasutakse üldjuhul enne järgmist laenumakset ning seega püsib laenuportfelli kvaliteet hea,» märkis ta.

Tõsiseks väljakutseks on Ringi sõnul saanud hoiuste kaasamine. «Turul tervikuna ei ole hoiused alates aasta algusest kasvanud – eraisikute hoiused on kasvanud 0,5 miljardi euro võrra ja äriklientide hoiused on samavõrra vähenenud. See on kasvatanud pankade konkurentsi olemasoleva ressursi nimel. Kuna rahale on tekkinud hind, konverteerub suur hulk nõudmiseni hoiusest kõrgema intressiga tähtajaliseks hoiuseks. Panga aktsionärid ei pruugi selle üle rõõmustada, kuid kliendid ja hoiustajad on selgelt võitnud.» märkis ta.