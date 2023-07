Kaalumisel on kaks autoomaniku jaoks kehva automaksuvarianti

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK), mille alusel kehtestatakse mootorsõidukimaks suurele osale Eesti sõidukitest. «Eesti on üks väheseid riike, kus automaks puudub. Samas sõidukite arv meie teedel aina kasvab,» seletas rahandusminister Mart Võrklaev (RE). «Meie sõidukipark vananeb ja saastab keskkonda, olgu selleks siis üldine tervist kahjustav õhusaaste või ummikud linnades. Puhtama ja säästlikuma elukeskkonna tagamiseks on meil vaja seda trendi muuta, üks abivahend on maksupoliitika.»