Stockmanni kaubamärki hoitakse Venemaal pantvangis

Venemaa on püüdnud täita riigist lahkunud välismaiste brändide poolt jäetud tühimikku oma koopiate loomisega, jäljendades lääne ettevõtete kaubamärke ja logosid. Samas paistab Venemaal endiselt silma üks lääne kaubamärgi täielik koopia, mitte jäljendus, milleks on Soome Stockmann.

Stockmann kett Venemaal kuulub ettevõttele Reviva, kellel on litsentsilepingu kaudu kehtiv õigus kasutada Stockmanni kaubamärki kuni 2028. aastani.

«Reviva sai 2016. aasta ostu käigus õiguse kasutada Stockmanni kaubamärki Venemaal. Kahjuks leppisime 2019. aastal kokku, et litsentsilepingut pikendatakse kuni 2028. aastani,» ütles Stockmanni peajurist Jukka Naulapää Helsingin Sanomatile.

Kaubamärki kasutatakse propagandaks

Hetkel tundub, et Reviva üritab enne litsentsilepingu lõppemist Stockmanni kaubamärki täielikult ära kasutada.

Näiteks on Venemaa meedia juba aasta aega kajastanud, kuidas Soome Stockmanni kaubamajade kett avab uusi kauplusi üle Venemaa. Viimati teatas majandusajakiri Vedomosti, et Stockmann avab kaks uut kaubamaja Peterburis.

«Paljud rahvusvahelised moetööstuse tegijad on Venemaalt lahkunud. Tõenäoliselt tahetakse sellest tähelepanu kõrvale juhtida, propageerides Soome kaubamajade keti laienemist,» sõnas Naulapää.

Samuti püüab Reviva säilitada Soome kuvandit nii Vene Stockmanni kodulehel kui ka kauplustes. Kodulehel ei ole märgitud, et Soome ja Vene Stockmanni vahel on mingi erinevus. Kauplustes seevastu on välja pandud palju Soome Stockmanni sisekujundust ja rõivamärke imiteerivaid tooteid.