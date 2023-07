Euroopa pahameel sundis USA majandusteadlast loobuma ELi ametikohast

Macron ütles, et ameeriklase palkamine ELi täitevvõimu poolt tekitab palju küsimusi, märkides, et ei USA ega Hiina ei palkaks välismaalast sellisele ametikohale.

Ta soovitas, et olenemata Scott Mortoni kvalifikatsioonist, ei ole tema palkamine komisjoni nõuandjaks USA tehnoloogiagigantide reguleerimise osas kooskõlas tema nägemusega ELi strateegilisest autonoomiast.

Parlamendiliikmete poolt teravalt küsitletud Vestager kaitses valikut, väites, et eurooplaste jaoks on parem, kui ametikohal on kõige kvalifitseeritum kandidaat, sõltumata tema kodakondsusest.