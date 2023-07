Venemaa ähvardused kergitasid teravilja hinda

Venemaa kaitseministeerium teatas, et kõik laevad, mis alates neljapäevast Ukraina sadamatesse suunduvad, loetakse potentsiaalselt sõjalist kaupa vedavateks. See suurendab sõjalisi riske piirkonnas ja võib lämmatada isegi ähmased lootused, et Ukraina alustab uuesti eksporti Musta mere kaudu pärast teraviljaekspordi kokkuleppe nurjumist selle nädala alguses.

«Me pidasime ebatõenäoliseks, et teraviljakokkulepe jätkub, kuid see on eskalatsioon, mis järgneb mitmetele eskalatsioonidele, mida oleme juba näinud,» ütles Rabobanki vanemanalüütik Michael Magdovitz Bloombergile. Tema sõnul jõuab Ukraina põllumajandustootjate saak koristusse just siis, kui nende ekspordivõimsus suletakse.

Venemaa teatas kolmapäeval, paar päeva pärast teraviljaleppest lahkumist, et hakkab käsitlema kõiki Ukraina Musta mere sadamatele lähenevaid kaubalaevu kui võimalikke sõjavarustuse vedajaid.

«Alates 20. juuli 2023 südaööst Moskva aja järgi (21.00 GMT) hakatakse kõiki Ukraina sadamate poole seilavaid laevu käsitlema kui võimalikke sõjavarustuse vedajaid,» teatas Vene kaitseministeerium avalduses.

«Nende laevade lipuriike hakatakse pidama Ukraina konflikti osalisteks Kiievi režiimi poolel,» öeldi avalduses.

President Volodõmõr Zelenskõi ütles varem, et Ukraina uurib võimalusi, kuidas saada teraviljakoridor taas tööle pärast seda, kui Venemaa teatas esmaspäeval oma lahkumisest kokkuleppest, sealhulgas võimalikke laevade konvoisid, vahendab Interfax.