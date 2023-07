Plaanitav automaks annab seisvatele romudele kaheaastase armuaja

Peatatud kandega sõidukeid on Eestis ligi 300 000 ja see arv on kasvutrendis. «Seisvad autod kujutavad ennast keskkonnaohtu ja neid jäetakse kergekäeliselt lagunema avalikku ruumi,» kirjutatakse mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuses.