Pakiautomaadid jõuavad tänavu 12 väikesse asulasse

«DPD laieneb pakiautomaatidega sinna, kus on teenuse järgi kõige enam nõudlust. 40-st uuest asukohast 12 on väiksemad asulad, nagu näiteks Roosna-Alliku, Käru, Harju-Risti, Rummu ja Luige, kus ei ole hetkel ühtegi pakiautomaati. Samas elavad seal inimesed, kes sõltuvad e-kaubandusest veelgi enam kui linnainimesed, sest füüsilised kauplused praktiliselt puuduvad,» selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss ning lisas, et tänu laienemisele kasvab DPD võrgustik aasta lõpuks 300 pakiautomaadini.

Ettevõte avaldas, et esimesed uued asukohad, kuhu juba augustis pakiautomaate paigaldama hakatakse on Rakvere Lilleoru Aldar, Torma Konsum, Luige Ärikeskus ning Kuressaare WOW keskus. Lisaks 40-le uuele pakiautomaadile Eestis paigaldab DPD uusi pakiautomaate ka Lätis ja Leedus. Võrgustiku laienemise järel on kogu Baltikumis kokku 931 DPD pakiautomaati.

Ligi 80 protsenti elanikkonnast asub pakiautomaadist kahe km raadiuses

DPD grupi tellitud viimase e-kaubanduse uuringu järgi eelistab 83 protsenti Eesti elanikest paki kättesaamiseks ning saatmiseks kõige rohkem just pakiautomaate, samal ajal kui Euroopa keskmine tulemus on vaid 20 protsenti.