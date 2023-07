Urmas Reinsalu: automaks on Eesti inimestele kahjulik ja absoluutselt põhjendamata

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on Eesti üks väheseid riike, kus automaks puudub. «Samas sõidukite arv meie teedel aina kasvab. Meie sõidukipark vananeb ja saastab keskkonda, olgu selleks siis üldine tervist kahjustav õhusaaste või ummikud linnades. Puhtama ja säästlikuma elukeskkonna tagamiseks on meil vaja seda trendi muuta, üheks abivahendiks on siin maksupoliitika,» selgitas Võrklaev rahandusministeeriumi poolt saadetud pressiteates.

Võrkaeva sõnul tulevane maks jaotatud kaheks – registreerimismaksuks ja aastamaksuks ning see arvestab sellega, et väiksema sissetulekuga inimesed ei jaksa soetada säästlikumaid sõidukeid. Täpsemaid automaksu detaile veel ei avaldatud, kuna seadus vajab valitsuses ja erinevates riigiasutustes kooskõlastamist.

Reinsalu: valitsuse eesmärk on peale suruda elulaadi muutust

«Tänane rahandusministri välja saadetud väljatöötamiskavatsus automaksu kohta näitab selgelt, et tegemist on ideoloogilise vasakpoolse projektiga,» teatas Reinsalu pressiteate vahendusel.

«Selle eesmärgiks on suruda Eesti inimestele peale elulaadi muutust. Nagu kavatsus tõdeb, on eesmärgiks autode kasutamise vähendamine ja olemasolevate autode lõpuni tarbimine läbi selle, et auto kasutamise lõpphind omanikule kasvab 5-10 protsenti,» lisas Reinsalu.

Reinsalu hinnangul on paljudes Eesti piirkondades talvel probleeme teehooldusega probleeme, mis tähendab, et seal elavatel eestimaalastel pole võimalik endale valida lihtsamat sõidukit, vaid suuremate ja võimsamate, seega ka rohkem maksutavate autode valik on neile peale surutud.