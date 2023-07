Uuring: iga kolmas Eesti noor näeb oma tulevikku ettevõtluses

Ettevõtlusega alustamisel sooviksid nad eelkõige saada rahalist tuge ja infot, kuidas oma äri üles ehitada. Kaks kolmandikku noortest peavad ettevõtlusega alustamisel oluliseks ärimudeli jätkusuutlikkust.

SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš ütles, et oma ettevõtte rajamine on Eesti noorte seas üsna populaarne ning paljud noored saavad esimesed kogemused selles vallas juba koolis, kui õppetöö käigus luuakse õpilasfirma.

«Näeme, et noored, kes on õpingute käigus saanud esimese ettevõtluskogemuse, on ka edaspidi oluliselt enesekindlamad oma äritegevusega alustamisel. Siiski on palju neid noori, kes ei soovi ettevõtlusega tegeleda, kuna peavad oma teadmisi või rahalist olukorda ebapiisavateks,» rääkis Tkatš.

Ta nentis, et 66 protsenti uuringus osalenud noortest ei näe end lähiajal ettevõtjana. Ettevõtlusega alustamisega ei kiirustata ka seetõttu, et paljud noored jätkavad õpinguid ülikoolis, et omandada teadmisi ja kogemusi ning alles siis otsustada, kas minna tööle või alustada ettevõtlusega.

«Tänapäeva noored on vägagi eneseteadlikud ja soovivad ise leida endale kõige sobivama tee. Seejuures on noored üsna riskialtid ning valmis ka eksima ja oma vigadest õppima. Nii kogutaksegi erinevaid teadmisi ja kogemusi nii õppides kui ka erinevates kohtades töötades ega soovita ennast liiga vara suuremate kohustustega siduda, nagu seda kahtlemata on oma ettevõtte asutamine,» nentis Tkatš.

Jätkusuutlikkus on hügieenifaktor

Ettevõtlusega alustamisel on noorte jaoks vägagi oluline jätkusuutlikkus. Kestlikku ärimudelit peab uuringu põhjal oluliseks koguni kaks kolmandikku (67 protsenti) noortest. Vaid neli protsenti uuringus osalenutest ütles, et ettevõtlusega alustades ei ole jätkusuutlikkus neile üldse oluline.

«Noortele on meie planeet ja selle tulevik tähtsal kohal. Väga palju on kirjutatud sellest, et Z-generatsioon usub, et ettevõtetel on kohustus tegeleda keskkonna ja sotsiaalsete probleemidega,» tõdes Tkatš. Ta tõi välja, et nii on ka juba õpilasfirmade võistlustel näha, et keskkonnahoid ja jätkusuutlikkus on noorte loodud ettevõtetes kesksel kohal ja oma tegevusraamistik ehitatakse üles sellest väärtusest lähtuvalt.