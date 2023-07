Uuring: enamik investoreid ei näe, et Eesti atraktiivsus välisinvesteeringutele lähitulevikus paraneks

Leedu on ainus Balti riik, mille suhtes investorite meelestatus on üldiselt positiivne. Nimelt ootab 72 protsenti vastanutest Leedu atraktiivsuse paranemist investeeringute osas järgmise kolme aasta jooksul, samas kui ainult kuus protsenti ennustab halvenemist. Kõige negatiivsemalt on investorid meelestatud Läti tuleviku suhtes, seal ootab 51 protsenti investoritest investeerimiskeskkonna atraktiivsuse halvenemist, vaid 37 protsenti usub, et olukord läheb paremaks.

EY uuringus osalejate hulgast väidab 11 protsenti, et Eestis ei rakendata «absoluutselt» mitte ühtegi investeeringute meelitamist soodustavat poliitikat, samas kui 30 protsenti ettevõtjaid usub, et sellist poliitikat «tõenäoliselt» ei rakendata. Need näitajad on Leedus selgelt positiivsemad – 74 protsenti investoritest usub, et riik rakendab kindlasti või tõenäoliselt välisinvesteeringute meelitamise poliitikat. Eesti kohta usub sama 56 protsenti uuringus osalejatest. Kõige negatiivsemalt nähakse, et Lätis rakendatakse investeeringute meelitamiseks soodustavat poliitikat – vaid 20 protsenti vastajatest usub seda.