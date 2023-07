Ootamatu käik: Youtube hakkas europarlamenti tsenseerima

AfD poliitik Christine Anderson kirjutas oma veebilehel, et plaanib anda Youtube'i kohtusse selle eest, et videoplatvorm läinud aasta sügisel kaks tema videot platvormilt eemaldas. Põhjenduseks toodi, et tegu on meditsiinilise valeinformatsiooniga. Anderson ütles aga, et videode näol oli tegu europarlamendi istungi videosalvestusega. Anderson oli europarlamendi koroonakomisjoni liige ja tahtis videodes AstraZenecalt ja teistelt ravimikontsernidelt teada, miks «sadadele miljonitele inimestele valetati koroonavaktsiinide mõjude kohta, mis puudutab ravimi tõhusust nakatumise ja nakkuse edasiandmise kohta».