Kinnisvaraportaal avaldas, kus saab üürikorteritega kõige rohkem raha teenida

Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg tõi välja, et korterite müügihind on magalapiirkondades tänavu veidi langenud. «Kõige populaarsem üürikorterite piirkond on tänavu Mustamäe, kus on ka kõrgeim oodatav üüritootlus. Keskmisest rohkem üürikorterite pakkumisi on 2023. esimesel poolaastal olnud ka Kalamaja ja Kadrioru asumites.»