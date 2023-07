Citadele pank avaldas, millal Balti riikide majandus tõenäoliselt taastub

Āboliņš kirjutas Baltikumi majandusülevaates, et kuigi euroala majandus on sattunud väikesesse majanduslangusesse ning sisemajanduse koguprodukt (SKP) vähenes kahel järjestikusel kvartalil 0,1 protsenti, on Euroopa suutnud vältida energiakriisi ja alates 2022. aasta suve lõpust on energiahinnad märkimisväärselt alanenud.

«2023. aasta on Euroopa majanduses alanud oodatust paremini ja võrreldes eelmise aasta vastava kvartaliga kasvas euroala SKP 2023. aasta esimeses kvartalis 1,3 protsenti. Nõrka nõudlust kaupade järele ja laenude vähenemist on edukalt kompenseerinud tugev kasv teenindussektoris ning alates sügisest 2022 on majanduskasvu prognoosid nii eurotsoonis kui ka USA-s paranenud,» ütles Āboliņš, ent tõdes, et Baltimaades on 2023. aasta alanud kerge majanduslangusega.

«Võrreldes eelmise aastaga suurenes SKP 2023. aasta esimeses kvartalis Lätis 0,8 protsenti, samal ajal kui Leedus ja Eestis vähenes SKP vastavalt 3,2 ja 2,5 protsenti. Pandeemiaajastu suur ülemaailmne nõudlus kaupade järele on lõppenud, tootmis- ja tarneahelad on normaliseerunud ning intressimäärade tõus on järsult jahutanud Saksamaa, Rootsi ja Ühendkuningriigi eluasemeturge. Selle tulemusena on ekspordinõudlus vähenenud ja töötleva tööstuse toodang on langustrendis,» ütles Āboliņš ja lisas, et samal ajal jätkub kiire kasv teenindussektoris ning 2023. aasta esimeses kvartalis kasvas Balti riikide teenuste eksport võrreldes eelmise aastaga ligikaudu 15 protsenti.