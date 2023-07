Microsofti aktsia hüppas suurema tehisintellektilt teenimise selguse tõttu

Wedbushi analüütik Dan Ives märkis, et see toode võib kasvatada juba 2025. aastal Microsofti pilveäri tulu 20 protsendi võrra.

Citi analüütik Tyler Radke kirjutas, et tema prognoosis, et Microsoft küsib kasutaja kohta tehistaibu eest 5-20 dollarit kuus. Kuigi selle tulud on veel kaugemas tulevikus, on see Microsoftile pigem positiivne, vahendas Barrons.