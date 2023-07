Aktiivseim lobikohtuja on Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Enim lobikohtumisi on olnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil, kelle esindajad on poole aastaga osalenud 120 lobikohtumisel. Teisel kohal on sotsiaalministeerium 64 lobikohtumisega ja kolmandal kultuuriministeerium kokku 50 lobikohtumisega.

Lobistidest on esimesel poolaastal olnud aktiivseim kohtuja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 11 kohtumisega viies eri asutuses. Neile järgnevad Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning Digitaalehituse klaster, kel kõigil on poole aastaga kirja saanud üheksa lobikohtumist riigiasutuste esindajatega.

Populaarseimad teemad, mida kohtumisel arutatakse, on olnud transporti ning ehitusvaldkonda ja haridust puudutavad teemad. Samuti on kohtumistel arutatud elektri, gaasi, tuule- ja tuumaenergeetika teemasid ning ettevõtlust, majandust, kinnisvara ja tööturgu puudutavaid küsimusi. Veidi vähemal määral on lobistid soovinud ametiisikutega arutada kultuurisektori probleeme ja kliima ning loodusega seonduvat. Pisut on lobistatud ka Ukraina toetamist ja Eesti kriisivalmidust, aga ka turismi ja Ida-Virumaa käekäiku.

Alates 2021. aastast, mil valitsus kiitis heaks lobistidega suhtlemise hea tava, on ministrid, nende nõunikud, kantslerid, asekantslerid ja valitsusasutuste juhid avalikustanud oma kohtumisi lobistide ja huvirühmadega. Selle mõte on suurendada riigivalitsemise läbipaistvust.

Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul on lobikohtumistest teavitamine oluline selleks, et poliitikakujundamine oleks üha läbipaistvam. «Avalikustatud lobikohtumiste andmed seab justiitsministeerium juhtimislaudadele. Neid jälgitakse muu statistikaga võrreldes kõige enam ja see näitab, et avalikkuse huvi ning ootus läbipaistva poliitikakujundamise vastu on suur,» ütles Laanet.