Gaas maksab juulis Eesti kodutarbijale enam kui kolm korda vähem kui mullu suvel. Börsil on gaasi hind langenud veelgi rohkem, üle kuue korra. Hind on nii madal, et mõned gaasitankerid tiirutavad merel sihitult ringi, lootes et hind niigi palju tõuseb, et lasti eest soetuskuludki tagasi saada.