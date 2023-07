Uuring: Eesti majanduse olukord on halb ja leeveneb parimal juhul kuue kuu pärast

EKI direktor Peeter Raudsepp ütles, et kõik konjunktuuriindeksid on langustrendis. Näiteks on langenud firmade ja eraisikute kindlustunne. Ekspertide hinnangul majanduskliima Eestis halveneb ja paranemist pole loota enne kuue kuu möödumist. Raudsepa sõnul on seda meelt suurem osa uuringus osalenud ekspertidest, kuid leidus ka neid, kes olid eriarvamusel ning usuvad, et seisu paranemine võtab aega veelgi kauem.