Pankade aktsiad reageerivad headele tulemustele vaikselt

Kuigi uudistes annavad viimasel ajal tooni Rootsi ärikinnisvara probleemid, on nende mõjud pankadele erinevad. Pigem on mõjud seni tagasihoidlikud. Olukord võib muutuda, kui Rootsi kinnisvaraturg halveneb. Inimesed tunnevad üha valusamalt oma rahakotil tõusvate laenuintressimäärade valu. Samas on paljud säästud, mida vajadusel kasutada.