Ligi 500 eurot ainult söögile: nii kallist toidukorvi pole Eestis veel nähtud

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) toidukorv kallines juunis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 22,3 protsenti ja oli sellega kõige kallim juunikuu ostukorv alates 1992. aastast.

Juunis tuli EKI arvutatud toidukorvi eest välja käia 117,28 eurot ning aastaga on see kallinenud 21,35 euro võrra. Ostukorvis kallinesid pea kõik tooted, vaid kartulite hind langes mõnevõrra. Enim kallinesid suhkur, kala, teraviljasaadused, juurviljad ja õunad. Kõige väiksem oli hinnatõus kanamunadel, selgus EKI värskest konjunktuuriuuringust. EKI toidukorv on arvutatud selliselt, et sellega peaks ühe nädala jooksul söönuks saama neljaliikmeline Tallinna pere. Kui nädalas kulub toidule 117,28 eurot, siis ühes kuus tuleb siin kokku ligi 500 eurot paljalt toidupoe kraamile.

Kui võtta aluseks Eesti keskmine palk, mis statistikaameti järgi on 1810 eurot bruto ehk ligi 1400 eurot neto, siis tähendab see, et ühes kuus kulub toidule vähemalt kolmandik ühe inimese kuupalgast. Kui võtta aluseks Eesti praegune miinimumpalk 725 eurot bruto ehk ca 670 eurot neto (sõltuvalt sellest, kas tehakse makseid pensionifondidesse, peetakse kinni maksuvaba tulu vms), siis tähendaks see, et toidule kulub vaat et terve kuu teenistus.

Enim kallinesid aastaga EKI andmetel teraviljasaadused (ligi 34 protsenti), piimasaadused (ligi 25 protsenti) ning suhkru hind peaaegu et kahekordistus. Kui võrrelda hindu selle aasta algusega, siis odavnesid juuni näitajate järgi kanamunad ja kala.

Toimetulek löögi all