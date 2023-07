Karm süüdistus: Kredexist said miljonitoetusi vigased taotlused, õiged jäid ilma

Tänavu aprillis jagas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Kredexi ühendasutus 2023. aastaks planeeritud korterelamute rekonstrueerimistoetust, mille said Eesti Omanike Keskliidu väitel korteriühistud, mis esitasid teadlikult puudustega avalduse ja garanteerisid seeläbi endale koha toetuse saajate nimekirjas.

«Olukord, kus Kredexi jagatavate korterelamute toetuse saamisel on eelisseisus Kaval-Antsud, mitte tegelikud abivajajad, näitab, et korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotlusvoorudest on saanud farss. Piiratud toetusressursi tingimustes on selle tulemuseks, et vähekindlustatud elanike elukvaliteet halveneb edasi ja elamute energiatõhususele seatud eesmärke ei saavutata,» ütles omanike liidu juht Andry Krass esmaspäeval pressiteate vahendusel.

«Loomulikult on mõistetav kõigi taotlejate pettumus, kes seekordses voorus veel taotluse esitamiseni ei jõudnud, kuid 80 miljonit oli ainult ühe vooru eelarve. Korterelamute rekonstrueerimistoetuse kogueelarve on lähiaastateks 330 miljonit eurot ja Kredexile on oluline, et renoveerimistoetuse otsuse saaksid võimalikult peatselt kõik ühistud, kel renoveerimine plaanis. Kogueelarvet ühe korraga kättesaadavaks teha pole siiski võimalik, sest see tooks kaasa nii-öelda renoveerimisplahvatuse kitsas ajaaknas, mis omakorda tõstaks kiirelt ehitushindu ja raskendaks pädevate ehitajate leidmist. See pole ühegi ühistu huvides ja seaks potentsiaalselt ohtu ka valmivad renoveerimisprojektid,» ütles Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Kredexi ühendasutuse kommunikatsioonispetsialist Piret Malv BNSile.

Malv selgitas, et seekord käis taotlemine ajalises järjekorras, et anda võrdne võimalus kõigile neile ühistutele, kes olid eelmisest voorust möödunud kahe aasta jooksul jõudnud kindlale otsusele oma kodumaja rekonstrueerida. «Kokku esitati viimases voorus 212 taotlust ja kuigi enamik kortermaju asub suuremates linnades, esitati hoopis maapiirkondade kortermajade terviklikuks rekonstrueerimiseks rohkem taotlusi, kõige rohkem Lõuna-Eestist. Suurematest linnadest ehk Tallinnast, Tartust ja Pärnust esitati kokku vaid 29 taotlust ehk pisut üle kümnendiku taotlustest,» lisas ta.