RIA: petturid küsivad paar eurot, kuid võivad võtta kogu kontol oleva raha

Sõnumites on kirjas, et paki transpordiga on tekkinud tõrge ja seetõttu peab klient transpordi eest maksma paarieurose lisatasu. Sõnumis on veebilink, millele vajutades küsitakse kliendi pangakaardi andmeid. «Võib ju tunduda, et paar eurot, tühja temaga aga tegelikult jagades krediitkaardiandmeid on võimalik varastada kogu limiidi ulatus,» ütles Tammer.

Tammer selgitas, et üldjuhul ei juhtu midagi, kui inimene vajutab õngistuskirjas olevale lingile, kuid kindlasti ei tohiks ta sisestada seal küsitud andmeid.

Tavaliselt küsitakse kahtlastele lingile vajutades lisaks krediitkaardinumbritele ka teisi isiklikke andmeid, näiteks elukoha aadressi. Kurjategijad küsivad andmeid selleks, et neid teistele ebaseadluslikku äri ajavatele petturitele edasi müüa. Andmeid kasutakse omakorda järgmistes õngistuskirjades, ütles Tammer.

Tammer ütles, et kui inimene on juba oma krediitkaardi andmed sisestanud ja tal tekkib hiljem kahtlus, et tegemist võib olla petuskeemiga, siis peaks ta helistama koheselt panka, et tema kaart suletaks.