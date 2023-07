Ulmeline hinnatõus teeb ühe köögivilja müüjad rikkaks

Tomati hind on Indias Bloombergi andmetel 700% tõusnud. Selle taga on kehvad ilmastikuolud ja üleujutused peamistes tomatikasvatuspiirkondades, mis omakorda tõid kaasa kehva saagi. Samas kirjutab Bloomberg, et kiire teenistuse võimalus võib peagi otsa saada, sest varsti peaks uus saak valmima.

CNBC kirjutab, et India näol on tegu maailma suuruselt teise tomatitootjaga. Tomatinappus on toonud Indias kaasa seninägematuid vaatepilte: talunikud kurdavad, kuidas neilt massiliselt tomateid varastatakse ja McDonalds teatas, et võtab tomativiilu burgeri vahelt ära. Samas rõhutas McDonalds, et tomatinappus on Indias iga-aastane hooajaline probleem, mis on tingitud vihmaperioodist.