SEB Eesti kasum kasvas vaid 130 protsenti

Ettevõtete finantstervis hea, kuid aasta teine pool ilmselt keeruline

Eesti ettevõtete finantstervis on üldiselt hea – laenuvõlgnevusi on harva ja ettevõtete hoiused on SEBs aastaga kasvanud 12,8 protsenti. Uute investeeringute tegemisel ollakse samas ettevaatlik, sest keskkond on jätkuvalt ebaselge.