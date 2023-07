LHV kasum kasvas 155%

Kvartali lõikes olid kasumlikud kõik ärisuunad. AS LHV Pank teenis II kvartalis 34,4 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Kindlustuse kvartali puhaskasumiks kujunes 33 000 eurot. Pangalitsentsi saanud LHV Bank Limitedi puhaskasum oli II kvartalis 1,6 miljonit eurot.

Grupi 6 kuu puhaskasumiks kujunes 68,7 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 42,3 miljoni euro võrra ehk 161% suurem. AS LHV Pank teenis 6 kuuga 71,8 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Varahaldus teenis 6 kuuga 0,5 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustus 0,4 miljonit eurot puhaskahjumit. LHV Bank Limitedi kahjumiks kujunes poolaastas 0,9 miljonit eurot. LHV Groupi ROE oli esimesel poolaastal 30,7%.