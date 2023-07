ARVUSTUS ⟩ Kas Bolti uus tõuks on tõesti parim kergliikur renditurul?

Bolti uuel tõukerattal tundub kombinatsioon 12-tollisest esirattast, esiamordist ning õhkrehvidest paremini toimivat. Katsetan täpselt üht ja sama ebatasast teelõiku esmalt Bolti uue ja seejärel vana mudeliga. Vahe ei ole küll ahhetama panevalt suur, kuid on selgelt olemas.

Hiljem, kui jõuan Postimehe kontorisse sõites Masina tänava Juhkentali-poolsesse otsa – tervitusi Tallinna linnale –, taban end mõttelt, et uue Bolti mudeliga võib sel auklikul teejupil täitsa veereda. Üleliia mugav see ei ole, aga sõidetav. Varem olen tõuksiga tööle sõites seda lõiku alati vältinud, sest auklik teekate raputab ja põrutab käsi sedavõrd, et lihtsam on minna ringiga.

Mäest üles läheb hooga

Iga tõuksisõitja teab, et siledal asfaldil on mõnus sõita. Tõuksi ja tõuksi vahe tuleb välja just ebatasasel ja auklikul teel ning asfalteerimata pinnasel. Sestap katsetan tõuksi lisaks auklikule teele ka lahtise killustikuga parklas. Taas tuleb nentida, et mugav seal toimetada ei ole, aga sõita saab ja kogemus on varasemast parem.

Bolti tõuksidel on all pigem laiemapoolsed rehvid, mis tuttavad Tuule tõuksidelt. Samas pole need sedavõrd laiad, et hakkaks manööverdamisvõimet ning juhitavust tuntavalt pärssima. Poognaid joonistada on isegi lihtsam, kui tõuksile peale vaadates eeldasin. Parklakatselt naasnuna täheldan, et vaatamata mügarikule teekattele ei pea uue rattaga parklast enam ringiga mööda sõitma.

Kuna Kaitseväe kalmistu eest looklev kergliiklustee lõpeb ühtäkki ära, tuleb tööle jõudmiseks sõita läbi parkla. Foto: Sander Ilvest