Ühes on pangad ühel meelel: kui on soov aastateks hoiustada, siis tasub seda pigem teha praegu, mitte oodata paremaid aegu. Euroopa Keskpanga sõnum on küll selline, et tõstame intressimäärasid, kuni inflatsioon (majandus) on käpuli, aga paistab, et pankadel on hoiuseintressiheldimus vaibumas.