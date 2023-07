Hahk ja mustvaeras on kaks liiki paljudest, mida ornitoloogid tahavad Eesti rannikul kaitsta. Iga viies Põhja-Euroopas elav mustvaeras läbib rändeteel Eestit. Hahk on üle ilma väljasuremisohus.

Samal ajal kavandavad ärimehed Eesti vetesse mitme miljardi euro suuruseid rahapaigutusi, et ehitada avameretuulepargid. Need peaksid tulema Liivi lahte, Saaremaa läänerannikule ja Hiiumaast põhja poole. Tuuleparkide kiire väljaehitamine on ka valitsuse tähtis poliitiline eesmärk. Linnukaitsjad on põrkunud ärimeeste ja poliitikutega.