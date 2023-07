Musk: Twitter kaotab raha, sest reklaam on langenud ja ettevõttel on suured võlad

Vastuses ärinõustamist pakkuvale säutsule säutsus Musk: « Meil on endiselt negatiivne rahavoog, sest reklaamitulu on (umbes) 50% võrra vähenenud pluss suur võlakoormus.»

Aprillis ütles Musk, et enamik lahkunud reklaamijatest on tagasi tulnud ja et ettevõte võib teises kvartalis jõuda rahavoogude poolest taas plussi.

Mais palkas ta uue tegevjuhi, Linda Yaccarino, kes on NBCUniversali juht, kellel on tihedad sidemed reklaamitööstusega.

Kuid sellest ajast alates on Twitter ärritanud mitmeid kasutajaid, kehtestades uued piirangud sellele, kui palju tweete nad saavad päevas vaadata, ning mõned kasutajad kaebasid, et nad on veebilehelt välja lülitatud. Musk ütles, et piiranguid oli vaja selleks, et vältida potentsiaalselt väärtuslike andmete loata kogumist.