Luksusbrändide äri õitseb

Hoolimata majanduslikust ebakindlusest on luksuskaupade ülemaailmne turg jätkuvalt märkimisväärses kasvus. Itaalia luksuskaupade ühingu Fondazione Altagamma ja konsultatsioonifirma Baini uuringu kohaselt kasvab isiklike luksuskaupade, nagu näiteks rõivaste, jalatsite, nahktoodete, parfüümide ja ehete müük 2023. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kuni üksteist protsenti.

Vastavalt uuringule küündis müük 2022. aastal 345 miljardi euroni. See vastab umbes 19-protsendilisele kasvule võrreldes eelmise aastaga. Käimasoleval 2023. majandusaastal oodatakse sõltuvalt majandusarengust täiendavat kasvu viie kuni kaheteistkümne protsendi võrra. Aastaks 2030 võib maailmaturu maht tõusta isegi kuni 570 miljardi euroni, mis on rohkem kui kaks korda suurem kui 2020. aastal.

Luksussektori positiivset arengut toetab eelkõige turismiäri Euroopas pärast koroonapiirangute kaotamist. Siiski on luksussektori areng piirkonniti erinev. Kui Euroopa turul ja ka Hiinas on tunda tugevat dünaamikat ja suurt ostusoovi, siis USAs on raskusi vähenenud ostukäitumisega.