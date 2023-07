Elron: rongid võivad Tallinna lähiliinidele jõuda pärast 2030. aastat

«Taristu ehitamine või uuendamine on pika vinnaga protsess. Rongide liinile jõudmisest on liiga vara rääkida. Enne tuleb selgitada välja, kas ja millistel tingimustel on olemasolevad raudteekoridorid kasutatavad. Seejärel saab jõuda küsimusteni, mis puudutavad taristuehituse rahastamist, sõitvaid rongikoosseise ja sõiduplaane,» ütles Ehrenpreis BNS-ile.

«Elron otsib pidevalt võimalusi, kuidas muuta reisijate jaoks liikumine sujuvamaks ja mugavamaks. Näeme, et nõudlus reisirongiliikluse vastu kasvab, viimase kümne aastaga on kahekordistunud – 4,2 miljonilt reisilt ligi 8 miljonile reisile. Ka Tallinnas on linnasisene liikumine reisirongiga kasvanud. Näiteks 2023. aasta mais 15 protsendi võrra aasta varasemaga võrreldes,» lisas ta.

Ehrenpreis rääkis, et Kopli–Ülemiste ja Ülemiste–Miiduranna on suunad, mis võiksid linna- ja lähiümbruse transpordiühendusi reisija jaoks tuntavalt parandada. «Nendel suundadel on olemas ka raudteekoridorid ja ühenduse loomine keskse äri ja transpordi sõlmpunktiga Ülemistel võimaldaks piirkondade arengule hoogu anda,» märkis ta ja lisas, et kui Tallinnas taristut ümber ehitada, saaks Ülemistel ühendada ka läänesuuna – Keila, Paldiski, Turba, Haapsalu – ja edelasuuna.

«See võimaldaks liine nagu Keila–Ülemiste, Saku–Ülemiste. Ülemistele tuleb ju ka Rail Baltic. Sellised liinid aitaksid võtta maanteelt ja tänavailt koormust ning suunata inimesi kasutama keskkonnasõbralikku raudteetransporti. Võimalikult suure osa transpordi viimine raudteele on ka üldisem suundumus Euroopa Liidus,» tõdes Ehrenpreis.

Kuna maksumus aga sõltub mitmetest asjaoludest ning ehituse etappidest, siis eeldatava maksumuse osas on Ehrenpreisi sõnul vajalik viia läbi eraldi analüüs. «Eelkõige on vajalik täpsustada ebaselged maksumuse komponendid nagu näiteks koridoride kasutusse saamise kulud,» selgitas ta.