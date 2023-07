A. Le Coq näitas mullu suurt kasvu

Olenemata sisendhindade kallinemisest õnnestus ettevõttel oma müügimahte märgatavalt kasvatada, kokku 15 protsenti, suurimat kasvu täheldati aga hotellide, restoranide ja toitlustuse (HoReCa) sektoris – 53 protsenti, mis on osaliselt tingitud madalast võrdlusaastast, sest 2021. aastal oli see sektor veel tugevalt mõjutatud COVID-19 piirangutest. Häid tulemusi saavutati ka ekspordis, mis kasvas 2022. aastal rahaliselt 36 protsenti.

2023. aasta planeeritavate investeeringute kogusumma on 3,7 miljonit eurot, sealjuures on olulisemad planeeritud projektid uue purgivillija soetamine summas 400 000 eurot aastal 2023, kokku 1,4 miljonit eurot. Reola mahlatehase investeeringud on 900 000 eurot, sealhulgas uue korkija soetamine ja materjalide lao laiendus. Ette on valmistatud ka täiendavate päikesepaneelide paigaldamine logistikakeskuste katusepindadele.