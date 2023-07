La Muu kahjum süvenes: me oleks pidanud hinda tõstma 20 protsenti. «2023. aasta tuleb ellujäämise aasta»

La Muu juhtkonna sõnul oli eelmise aasta lõpuks selge, et 2023. aasta tuleb nii-öelda ellujäämise aasta, kus võtmeküsimus ei ole käibe kasvatamine, vaid kulude kärpimine ning kestliku majandusmudeli leidmine. «Loodetavasti see õnnestub. Plaanis on turule tuua madalama hinnapunktiga tooteid nagu näiteks mahlapulgad. Samas, kvaliteedis ei taha me järele anda,» kirjutas juhtkond.