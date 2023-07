Hinnatõus vähendab kodumaise ja ökokauba eelistamist

Vähenemise protsent on siiski väike, enim on kahanenud kodumaise kauba eelistajate hulk. Pea viiendik, 19 protsenti vastanutest (mullu 21 protsenti) kinnitab, et neil on huvi mahetoodete vastu ja poes kontrollivad nad reeglina, kas tegu on ökotootega. Pea 44 protsenti (mullu 53 protsenti) eelistab eestimaist ning 38 protsenti (mullu 44 protsenti) oma piirkonnas kasvatatud tooteid.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi Katrin Batsi sõnul mõjutab tarbijate keskkonnateadlikkus ja huvi mahetoodete vastu jätkuvalt ostukäitumist. «Pikemas vaates kasvab tarbijate huvi mahetoodete vastu aasta-aastalt aeglaselt, kuid visalt, isegi kui tänavune kiire hinnatõusu aasta on taas fookuse toodete hinnale viinud. Näiteks eelistavad lapsevanemad reeglina mahedat beebitoitu, mille müük on viimaste aastatega 6 protsenti kasvanud. Samuti on kasvanud ökopuuviljade ja -juurviljade ning mahemärgisega hoidiste müük,» rääkis Bats.

Ökoloogiliselt sertifitseeritud toodete müük moodustab Rimi müügimahust 2 protsenti, mis on viimase kolme aasta jooksul püsinud stabiilsena. Palju ökotooteid on Rimi Eestis beebitoidu segmendis – mahedad on tervelt 64 protsenti beebitoitudest. Sellele järgnevad «Talu toidab» segmendi tooted, milles on mahedad üle poolte (52 protsenti). Moosidest, marmelaadidest, puuviljapüreedest, meest ja kondiitritoodetest on mahetooted 13 protsenti, kapsalistest ja seentest 8 protsenti ja vegan tootevalikust 3 protsenti.

«Orgaanilise beebitoidu tootmine on globaalselt üks kiiremini kasvavaid tööstusharusid. See tuleneb ostjate kasvavast huvist. Huvi omakorda tõukub naiste kasvavast haridustasemest, millega tuleb kaasa arusaamine, mis on lapse jaoks tervislikum,» selgitas Bats.

Ostukäitumise uuringust selgus ka, et kümnest inimesest neli ostleb mitu korda nädalas eesmärgiga saada kätte kõige värskem toit ja 42 protsenti eestimaalastest hoolitseb sisseoste tehes tervislike valikute eest. Kaks kolmandikku poodlejatest kasutab korduvkasutatavat kotti ning üks kolmandik inimestest piirab auto kasutamist.