Litgrid: Leedu üksi ei suuda 2024. aastal Venemaa elektrisüsteemist lahkuda

«2025. aasta algus on niigi aeg, kui sünkroniseerimine peab vastavalt BRELLi kokkuleppele toimuma, nii et selles ei ole midagi uut. Meil on mulje, et ei lätlased ega eestlased ole üksikasjaliselt arutanud, kuidas nad end Vene võrgust lahti ühendavad, sest nad ei ole lepingut põhjalikult uurinud ega valmistanud ette selget plaani, kuidas lahtiühendamine toimub,» ütles Masiulis.