Alates 2021. aasta algusest, milllest alates on hinnad kerkinud kümnete protsentide võrra, on kulla hind kerkinud kolm protsenti, 1956 dollarini untsist, võrrelduna 1930 dollariga 2021. aasta alguses. Tõsi, Euroopa kullauskujatel on läinud veidi paremini, sest euro tugevnemise tõttu dollari suhtes on väärismetalli hinnatõus eurodes kümme protsenti, aga seda mitte tänu väärismetallile, vaid euro tugevnemisele.