Eesti värske riigiasutus on tänavu tegelenud 70 pankrotiga

Maksejõuetuse teenistus on järelevalveorgan, mille üks ülesanne on pankrotimenetluse raames riiklik järelevalve juriidilisest isikust võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle eesmärgiga uurida nende võimalikku seadusvastast käitumist võlgniku maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel. Taoline avalik uurimine on Eestis uudne riiklik järelevalvemenetlus, mis tekkis koos maksejõuetuse teenistuse loomisega.

Teenistusel on õigus algatada võlgniku ja tema lähikondsete üle avalik uurimine pankrotiseadusest tulenevalt, ent seda tehakse konkurentsiameti teatel tavaliselt erandjuhtudel, sealhulgas kui võlausaldajad on minetanud huvi võlgniku pankrotimenetlust ise rahastada ja on tekkinud vähemalt põhjendatud kahtlus, et võlgniku maksejõuetusega kaasneb avalik huvi, näiteks võlgniku maksejõuetuse põhjuseks on raske juhtimisviga, võlgnik on seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteo tunnustega teo või on põhjuseks muu oluline asjaolu, mida maksejõuetuse teenistus ise vajalikuks peab, et ühiskonnas võimalikku ebaõiglust võlausaldajate huvides ja ausa ärikeskkonna tagamiseks kaitsta.