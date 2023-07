Dollaril oli kehv nädal

Euro kallines nädalaga dollari vastu 2,4 protsendi võrra 1,1223 dollarini. See on dollarile 16 kuu madalaim tase. Protsentuaalselt sama palju kallines ka jeen Ühendriikide vääringu vastu. Dollar maksis 138,56 jeeni.

Kui aastakümneid on olnud populaarne madalate intressimäärade tõttu jeenides laenu võtta ja välismaiseid varasid osta, siis läinud nädalal avaldatud USA väike inflatsiooninumber pani ümber hindama võimalust, et USA võib hakata juba tuleval aastal intressimäära alandama. Senine jutt on ikka intressitõusust. Pigem saabub USAs intressitipp varem kui hiljem.