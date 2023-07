Nende seas on ka börsile minek läbi aktsiate pakkumise, ütles Postimehele Citadele Banka ESG ja investorsuhete juht Ilona Frīdmane.

Citadele on edukalt arenenud moodsaks Balti pangaks, teatas pank, ja märkis, et nüüd kaalutakse erinevaid strateegilisi alternatiive, et maksimeerida aktsionäride ja klientide kasu.