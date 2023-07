Lõuna-Eestis alustatakse uue liitlaste vastuvõtuala ehitusega

«Meie julgeolekut tagavad peale meie enda kaitsevõime ka meie NATO liitlased, mille tõttu oleme lähiaastatel investeerimas liitlastega seotud taristusse 362 miljonit eurot. Meie eesmärk on tagada parimad võimalikud tingimused, et liitlased saaksid koos meiega Eesti kaitsmist harjutada ja seda ka Lõuna-Eestis,» ütles RKIKi taristuosakonna juhataja Kadi-Kai Kollo

«Maprile on ehitatav objekt väljakutseks ning meie kokkuharjutanud meeskonnale suurepärase tulemuse tegemiseks hea töö. Meil on hea võimalus kasutada voogehituse praktikat sarnaste hoonete kiirel püstitamisel. Suures pildis on tore, et tegemist on liitlastele mõeldud projektiga. Sõpru on meile vaja ning neid tuleb hoida, oluline nii Eestile kui kõigile meile endile,» ütles Mapri Ehituse tegevjuht Martin Roos.