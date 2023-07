Maksa nagu surnud hobust: koroonavaktsiinide mahakandmine röövib eurooplastelt miljardeid

Eestis kanti selle aasta esimeses pooles maha või on maha kandmisel 728 000 COVID-19 doosi. «Koguse rahaline väärtus on 15,4 miljonit eurot,» ütles sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Neeme Raidvere.

Tema sõnul oli juuni lõpu seisuga tervisekassa andmetel COVID-19 laoseisuks 732 tuhat doosi, neist viimased aeguvad 2024. aasta veebruari lõpus. «Kui palju kasutamist leiab, selle hulgas ka annetustena teistele riikidele, on tänamatu prognoosida. Siiani on õnnestunud Eestil annetada kokku ligi 641 000 doosi,» nentis Raudvere.

Selle aasta esimesel poolaastal tehti üle Eestis vaid 11 000 kaitsesüsti COVID-19 vastu. «Sellele eelnenud poolaastal aga kümme korda rohkem, üle 110 000 süsti,» rääkis ta. «Eakaid ja riskihaigustega inimesi on algaval haiguste hooajal jätkuvalt vaktsineerida. Üle 60 aasta vanuste inimeste hõlmatus teise tõhustusdoosiga on 20 protsendi lähedal, üle 80 aasta vanustel ca 24 protsenti. Kolmandat tõhustusdoosi on 80+ vanustest jõudnud teha vaid üks protsent, kuid kolmas tõhustusdoos on soovituslik olnud ka alles selle aasta kevadest.»